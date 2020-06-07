Вокалистка KAZKA взбудоражила Сеть танцами в белье

Александра Зарицкая удивила фолловеров новым видео в Инстаграм.

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Украинская исполнительница, вокалистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила Сеть откровенным видео. В своем профиле в Инстаграм артистка разместила короткий ролик, где она запечатлена во время танца.

Александра исполнила зажигательный танец в минимальном количеством одежды. В подписи к посту она с иронией обратилась к злопыхателям и сообщила, что этот танец посвящается им.

Настрій: танцювати для всіх хейтерів. П.С. скоро прем‘єра нового треку! Ось і святкуємо, - отметила Зарицкая.

Поклонники Саши оценили ее танцевальные движения:

“Позитивом заряжена на весь день, спасибо“

“Какая ты жизнерадостная“

“Без комплексов! Волшебная“.

Ранее мы писали, что солистка KAZKA показала “голое“ фото.

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