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Вокалистка KAZKA взбудоражила Сеть танцами в белье

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Александра Зарицкая удивила фолловеров новым видео в Инстаграм.
Вокалистка KAZKA взбудоражила Сеть танцами в белье
Вокалистка KAZKA взбудоражила Сеть танцами в белье
instagram.com/kazka_band

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Украинская исполнительница, вокалистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила Сеть откровенным видео. В своем профиле в Инстаграм артистка разместила короткий ролик, где она запечатлена во время танца.

Александра исполнила  зажигательный танец в минимальном количеством одежды. В подписи к посту она с иронией обратилась к злопыхателям и сообщила, что этот танец посвящается им.

Настрій: танцювати для всіх хейтерів. П.С. скоро прем‘єра нового треку! Ось і святкуємо, - отметила Зарицкая.

Поклонники Саши оценили ее танцевальные движения:

  • “Позитивом заряжена на весь день, спасибо“
  • “Какая ты жизнерадостная“
  • “Без комплексов! Волшебная“.

Ранее мы писали, что солистка KAZKA показала “голое“ фото.

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Теги: Александра Зарицкая, KAZKA, певица
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