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"Так похож на маму": Влад Яма показал своих родителей

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Хореограф навестил родных в Запорожье.
Влад Яма показал своих родителей
Влад Яма показал своих родителей
instagram.com/vladyama_official

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Украинский хореограф и судья проекта “Танці з зірками“ Влад Яма навестил своих родителей, которые живут в Запорожье. В Инстаграм он также опубликовал семейное селфи, которым порадовал многочисленных фолловеров.

В кадре Влад и его мама и папа позируют вместе. Яма отметил, что заскочил к родным на несколько часов. 

Кажется, в этот раз родители даже помолодели! Люблю вас! Мамочка и папа.
подписал публикацию хореограф.

В комментариях под снимком подписчики Влада не удержались и засыпали семью комплиментами. Также они отметили, что Яма очень похож на свою маму:

  • “Влад похож по-моему на маму“
  • “А ви на маму похожі“
  • “Так похожи с мамой“.

А недавно Влад Яма показал, как он и ее жена Лилия выглядели 7 лет назад.

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Теги: Влад Яма, родители звезд, хореограф
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