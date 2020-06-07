"Так похож на маму": Влад Яма показал своих родителей
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Украинский хореограф и судья проекта “Танці з зірками“ Влад Яма навестил своих родителей, которые живут в Запорожье. В Инстаграм он также опубликовал семейное селфи, которым порадовал многочисленных фолловеров.
В кадре Влад и его мама и папа позируют вместе. Яма отметил, что заскочил к родным на несколько часов.
Кажется, в этот раз родители даже помолодели! Люблю вас! Мамочка и папа.
подписал публикацию хореограф.
В комментариях под снимком подписчики Влада не удержались и засыпали семью комплиментами. Также они отметили, что Яма очень похож на свою маму:
- “Влад похож по-моему на маму“
- “А ви на маму похожі“
- “Так похожи с мамой“.
А недавно Влад Яма показал, как он и ее жена Лилия выглядели 7 лет назад.
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