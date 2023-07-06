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Беременная Илона Гвоздева прокомментировала пол будущего ребенка

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Хореограф призналась, что хочет мальчика.
Беременная Илона Гвоздева прокомментировала пол будущего ребенка
Беременная Илона Гвоздева прокомментировала пол будущего ребенка
instagram.com/ilonagvozdeva

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Недавно украинская танцовщица и хореограф, участница проекта «Танці з зірками» Илона Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка. О скором пополнении в семье Илона сообщила в Инстаграм и даже уже придумала имя малышу.

Звездная мама в интервью для “Светской жизни“ поделилась размышлениями о малыше, и призналась, что они с мужем ждут мальчика.

Илона говорит, что они с супругом еще не знают пол ребенка, поэтому делятся своими предпочтениями. Муж танцовщицы Иван Хомяк хочет сына. Илона также думает, что у нее будет мальчик.

Мне кажется, что у меня будет мальчик. Если вспомнить мою первую беременность, то на четвертом месяце у меня вообще не было живота, который у меня сейчас. Мой живот растет вперед, а говорят, что если он остренький, то может быть мальчик. Также я очень люблю пить томатный сок. Я среди ночи ела консервированные помидоры, и это очень вкусно, - говорит участница “Танців з зірками“.

Ранее Илона Гвоздева призналась, как сообщила 4-летней дочери о беременности.

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Теги: Илона Гвоздева, беременность, дети звезд, хореограф
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