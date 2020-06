Мадонна на костылях присоединилась к маршу против расизма

Читай также: Мадонна рассказала, где и когда заразилась СOVID-19

Мадонна присоединилась к акции, устроенной в Лондоне в память о Джордже Флойде, убитого в Миннеаполисе. Из-за его смерти по США прокатился ряд антирасистских протестов и митингов.

В столице Великобритании Мадонна вместе с митингующими она выкрикивала лозунг “Нет справедливости - нет мира!“. Фото и видео с поп-королевой опубликовали пользователи социальной сети Twitter.

Во время акции протеста певица пообщалась с фанами и сделала с ними несколько фото.

#Madonna suffered a lot of injuries during her recent tour but that did not stop her from attending the #BlackLivesMatter march in London! pic.twitter.com/MKXPHUsTK3