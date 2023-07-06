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Мадонна на костылях присоединилась к маршу против расизма

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Певица поддержала протестующих в Лондоне.
Мадонна на костылях присоединилась к маршу против расизма
Мадонна на костылях присоединилась к маршу против расизма
twitter.com/bopsandbangers

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Мадонна присоединилась к акции, устроенной в Лондоне в память о Джордже Флойде, убитого в Миннеаполисе. Из-за его смерти по США прокатился ряд антирасистских протестов и митингов.

В столице Великобритании Мадонна вместе с митингующими она выкрикивала лозунг “Нет справедливости - нет мира!“. Фото и видео с поп-королевой опубликовали пользователи социальной сети Twitter.

Во время акции протеста певица пообщалась с фанами и сделала с ними несколько фото.

Напомним, что ранее 61-летняя Мадонна удивила поклонников откровенным фото.

 

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Теги: Мадонна, певица, протест
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