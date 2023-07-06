"МастерШеф. Профессионалы-2": кто покинул проект

В субботу, 6 июня, состоялся 15-й эфир кулинарного шоу.

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В субботу, 6 июня, на телеканале СТБ состоялся пятнадцатый выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы-2». Участники готовили блюда по подсказкам своих капитанов, создавали 1-евро бар с кишами и тапас, а также сражались на битве черных фартуков.



Четыре участника попали на битву черных: Юля Жигулина, Максим Высоцкий, Владислав Ермаков, Давид Даниэлян. Их задачей было соединить несоединимые продукты. Каждый из участников крутил лототрон, в котором были черные и белые шарики. В белых – названия суперлюксовых продуктов (лобстер, устрица, морской еж, киноа и тд), а в черных – противоположные продукты, с которыми бы никто из шефов не хотел работать (кровь, бульонный кубик, тушёнка, ливерная колбаса и тд).

Черным фартукам нужно было вытащить по одному черному и белому шарику, и соединить их. Любые другие ингредиенты можно добавлять, но, чтобы они не перебивали вкус главных.

Максим Высоцкий Пресс-служба

Так, Юля вытащила кровь и гребешок. Влад – тушенку и лобстер. Максим – ливерную колбасу и устрицу. Давид – морской еж и кашу Артек.



Каждый приготовил блюдо, и смог соединить совершенно разные продукты. Участники доказали, что они не дилетанты и могут справиться с любым заданием.



Но блюдо Максима Высоцкого оказалось недостаточно оригинальным и интересным для того, чтобы он смог продолжить свой путь на проекте. Участник покинул «МастерШеф. Профессионалы-2».

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