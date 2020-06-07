Беременная Джамала снялась в очаровательной фотосесии
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Певица Джамала, которая недавно призналась, что ее пугает жизнь после карантина, показала фолловерам новые фото. Артистка снялась в новой фотосессии, результаты которой разместила на своей странице в Инстаграм.
На снимках певица, которая сейчас находится на последнем месяце беременности, позирует в коралловом платье, нежно обнимая свой беременный живот.
Время маков, - коротко написала в посте Джа.
Недавно звездная мама рассекретила, о чем сейчас мечтает.
Мечтаю о настоящем лете, о путешествии, о том, что скоро все будут здоровы и поедут на море, - призналась она подписчикам.
А совсем недавно Джамала перепела известный хит Арианы Гранде.
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