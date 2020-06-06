Катя Осадчая показала фанам своих родителей
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Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая запостила обнаженное фото из бассейна, поделилась с поклонниками редкими семейными кадрами. На своей странице в Инстаграм она поздравила отца с днем рождения.
С Днем рождения, папа! Такой замечательный летний день и прекрасный семейный праздник! Многая лета, - подписала фото ведущая.
Осадчая разместила целую серию фото, где она запечатлена вместе с отцом. В кадр также попала мама Кати, которая дарит своему мужу праздничный торт.
Фанаты звезды тут же отметили, что она очень похожа на своего отца:
- “Катюша папина дочка“,
- “Очень похожи“,
- “Какие вы прекрасные“.
А недавно Горбунов и Осадчая зажгли под трек Потапа и опубликовали видео в Сети.
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