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Катя Осадчая показала фанам своих родителей

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Ведущая разместила снимок в Инстаграм.
Катя Осадчая показала фанам своих родителей
Катя Осадчая показала фанам своих родителей
instagram.com/kosadcha

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Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая запостила обнаженное фото из бассейна, поделилась с поклонниками редкими семейными кадрами. На своей странице в Инстаграм она поздравила отца с днем рождения.

С Днем рождения, папа! Такой замечательный летний день и прекрасный семейный праздник! Многая лета, - подписала фото ведущая.

Осадчая разместила целую серию фото, где она запечатлена вместе с отцом. В кадр также попала мама Кати, которая дарит своему мужу праздничный торт.

Фанаты звезды тут же отметили, что она очень похожа на своего отца:

  • “Катюша папина дочка“,
  • “Очень похожи“,
  • “Какие вы прекрасные“.

А недавно Горбунов и Осадчая зажгли под трек Потапа и опубликовали видео в Сети.

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Теги: Катя Осадчая, родители звезд
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