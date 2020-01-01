СМИ: Сандра Баллок тайно вышла замуж

Актриса уже несколько лет живет в гражданском браке.

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Американская актриса Сандра Баллок еще до карантина тайно вышла замуж. По крайней мере так считают ее поклонники и западные СМИ.

В Сети появилась информация о том, что Голливудская звезда сыграла секретную свадьбу со своим парнем – фотографом Брайаном Рэндаллом.

Сандра и Брайан более 5 лет живут вместе и воспитывают усыновленных детей Баллок - сына Луиса и дочь Лайму.

Сандра с Брайаном и детьми closerweekly.com

По словам инсайдера, пара решила не устраивать пышное торжество, ограничившись скромной церемонией в кругу самых близких друзей и родных. Мероприятие новоиспеченные супруги устроили в своем доме на голливудских холмах, где они живут вместе.

Баллок и Рэндалл познакомились в январе 2015 года, когда Брайан был приглашен актрисой, чтобы сделать ряд снимков ее малыша Луиса.

Ранее сообщалось, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова могли тайно расписаться.

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