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СМИ: Сандра Баллок тайно вышла замуж

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Актриса уже несколько лет живет в гражданском браке.
СМИ: Сандра Баллок тайно вышла замуж
СМИ: Сандра Баллок тайно вышла замуж
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Американская актриса Сандра Баллок еще до карантина тайно вышла замуж. По крайней мере так считают ее поклонники и западные СМИ. 

В Сети появилась информация о том, что Голливудская звезда сыграла секретную свадьбу со своим парнем – фотографом Брайаном Рэндаллом. 

Сандра и Брайан более 5 лет живут вместе и воспитывают усыновленных детей Баллок - сына Луиса и дочь Лайму. 

Сандра с Брайаном и детьми
Сандра с Брайаном и детьми
closerweekly.com

По словам инсайдера, пара решила не устраивать пышное торжество, ограничившись скромной церемонией в кругу самых близких друзей и родных. Мероприятие новоиспеченные супруги устроили в своем доме на голливудских холмах, где они живут вместе.

Баллок и Рэндалл познакомились в январе 2015 года, когда Брайан был приглашен актрисой, чтобы сделать ряд снимков ее малыша Луиса.

Ранее сообщалось, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова могли тайно расписаться.

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Теги: Сандра Баллок, актриса, вышла замуж
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