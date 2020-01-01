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Бен Аффлек завел приватный аккаунт в Instagram

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В его подписчиках только бывшая жена и новая девушка.
Бен Аффлек завел приватный аккаунт в Instagram
Бен Аффлек завел приватный аккаунт в Instagram
Getty Images

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Бен Аффлек завел новый закрытый аккаунт в Инстаграм, в котором делится исключительно личной информацией. На его страницу подписано всего три человека: его 48-летняя экс-супруга Дженнифер Гарнер, нынешняя девушка, 32-летняя Ана де Армас, и неизвестный третий.

В информации о новом профиле Аффлека указано его имя, которое сопровождается коротким описанием: “Просто папа, который иногда снимает фильмы“. Актер также дал ссылку на благотворительную некоммерческую организацию “Инициатива Восточного Конго“, которая была основана им еще в 2010 году.

На заглавном фото профиля Бен целуется с Аной.

@positiveattitudehunting

На данный момент в своем приватном аккаунте Бен разместил 35 публикаций. Фанаты подозревают, что это могут быть личные фото актера с тремя детьми и романтичные кадры с новой возлюбленной Аной де Армас, которыми бы он не хотел делиться в публичном пространстве.

Ранее Бен Аффлек заявил, что сожалеет о разводе с Дженнифер Гарнер.

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Теги: Бен Аффлек, Инстаграм, актер
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