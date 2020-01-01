Marietta представляет яркий гимн лета-2020 (Премьера видео)

Зацени сочную новинку от певицы “Маракуйя”!

Читай также: Певица и ведущая Marietta представила новый клип “Як не крути”

Исполнительница и радиоведущая Marietta представляет песню “Маракуйя” и видео на неё. По словам артистки, она сразу поняла, что эта композиция требует реализации в клипе.

- Благодаря режиссёру Инне Грабар и её идеям мы использовали самые актуальные и трендовые эффекты сети TikTok. Будет много монтажных историй и движений, которые могут стать “вирусными”! Думаю, получилось нечто невероятное! - комментирует Marietta.

Marietta представляет яркий гимн лета-2020 пресс-служба

Это не первая совместная работа исполнительницы и клипмейкера; Грабар к этому времени сняла для Marietta две видеоработы. И сейчас она отмечает: певица очень выросла и изменилась!

- Эта новая история открывает её с другой стороны! Я горжусь тем, насколько она многогранна! За этим интересно наблюдать и помогать ей “раскрываться”, - говорит Грабар.

Marietta представляет яркий гимн лета-2020 пресс-служба

Съёмки стали определённым испытанием для Marietta. “Лето” и сцены в бассейне снимали не в самую летнюю погоду. Кроме того, за короткий срок ей пришлось сменить 21 образ!

- Я соглашаюсь только на очень интересные для себя эксперименты! В этом клипе мне было предложено сделать необычную чёлку (у меня когда-то подобная была в 16 лет), поэтому я согласилась - и получилось очень прикольно! Не люблю откровенной пошлости, есть красивая сексуальность - и здесь я могу поэкспериментировать! - отметила артистка “M1 Agency”.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​