"МастерШеф. Профессионалы-2": Как создать 1-евро бар

Участники попробуют себя в роли рестораторов 1-евро баров.

В эту субботу 6 июня в 19:00 на телеканале СТБ состоится пятнадцатый выпуск проекта “МастерШеф. Профессионалы“. Каждый раз участники доказываются, что они могут соединять несоединимые ингредиенты и продумывать предпринимательские стратегии.

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На испытании участники будут в роли рестораторов 1-евро баров – все блюда в таких заведениях в одну стоимость. Они поделятся на две команды.

"МастерШеф. Профессионалы-2" пресс-служба

“Сначала нужно продумать меню заведений. Это должен быть моноформат. Количество позиций в меню – решают участники. Чтобы проверить бизнес-проекты на прочность, к нам придут гости – участники предыдущих сезонов “МастерШеф“. Покупать они будут блюда на собственные деньги, и попробуют столько, сколько им захочется. Все позиции меню должны быть в одинаковую стоимость – 30 грн“, - комментирует судья проекта Владимир Ярославский.

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На приготовление и выдачу – 2 часа. На закупку – 1500 грн. Тапас-бар против киш-бара. Лаваш с гуакамоле, крокеты, маленькие фаршированные перчики против флана, лимонного пирога, пирога с рикотой и шпинатом.

"МастерШеф. Профессионалы-2" пресс-служба

Чья концепция и меню понравится гостям больше, узнаем уже в эту субботу в 19:00 на телеканале СТБ.

"МастерШеф. Профессионалы-2" пресс-служба

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

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