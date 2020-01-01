Популярный журнал назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Какие мировые звезды зарабатывают больше всех: Рейтинг Forbes instagram.com/kyliejenner

Известный американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира.

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На первой строчке оказалась американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которую на днях лишили звания самой молодой миллиардерши. 22-летняя знаменитость заработала 590 миллионов долларов от продажи косметического бренда Kylie Cosmetics.

На втором месте оказался родственник Дженнер, муж ее сестры Ким Кардашьян - рэпер Канье Уэст. Его доход составил 170 миллионов долларов, благодаря сотрудничеству с Adidas и выпуску фирменных кроссовок Yeezy.

В тройку лидеров также вошел швейцарский теннисист Роджер Федерер, который стал богаче на 106 миллионов долларов.

В ТОП-10 самых высокооплачиваемых звезд попали:

4. португальский футболист Криштиану Роналду – 105 миллионов долларов;

5. аргентинский футболист Лионель Месси – 104 миллиона долларов;

6. американский актер Тайлер Перри – 97 миллионов долларов;

7. бразильский футболист Неймар – 95,5 миллионов долларов;

8. американский ведущий и юморист Говард Стерн – 90 миллионов долларов;

9. американский баскетболист Леброн Джеймс – 88,2 миллиона долларов;

10. американский актер Дуэйн Джонсон – 87,5 миллионов долларов.

Какие мировые звезды зарабатывают больше всех: Рейтинг Forbes Скриншот

Какие мировые звезды зарабатывают больше всех: Рейтинг Forbes Скриншот

Ранее мы писали, как богачка Дженнер восприняла скандал с Forbes.

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