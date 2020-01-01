Кинозвезда призналась в бисексуальности.

Американская актриса, наиболее известна по роли Бетти Купер в сериале “Ривердэйл“, Лили Рейнхарт впервые публично рассказала о своей сексуальной ориентации.

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Так, на своей странице в Instagram 23-летняя телезвезда заявила, что является бисексуалкой. Кроме того, Рейнхарт призвала своих подписчиков присоединится к мирной антирасистской акции с участием ЛГБТ-организаций.

“Хотя я никогда не объявляла об этом публично раньше! Но я гордая бисексуальная женщина. И присоединяюсь к этому протесту сегодня. Присоединяйтесь и вы“, - написала Лили.

Актриса сериала "Ривердэйл" Лили Рейнхарт совершила каминг-аут Скриншот

Отметим, что совсем недавно в Сети появились слухи, что Лили Рейнхарт разошлась со своим бойфрендом, коллегой по сериалу “Ривердэйл“ Коулом Спраусом. Пара состояла в отношениях с 2017 года.

Напомним, ранее замужняя актриса из Гарри Поттера снялась голой и совершила каминг-аут.

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