"Холостячка": Ведущего Григория Решетника мужчины засыпали сообщениями

Что спрашивают пользователи Сети у ведущего нового проекта "Холостячка".

Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити “Холостячка“, главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда “Крепостной“ Ксения Мишина.

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Проект только запустили, но он уже привлек огромное внимание публики. Сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Анкету можно заполнить, перейдя на специальную промо-страницу https://promo-holostyachka.stb.ua

Ведущим проекта “Холостячка“ стал Григорий Решетник, который имеет 10-летний опыт работа на “Холостяке“. Как только канал СТБ объявил о запуске нового реалити и рассказал о главной героине, мужчины засыпали Григория личным сообщениями о том, как попасть в проект и где заполнить анкету.

“Сразу после пост-шоу ночью мне посыпались личные сообщения и звонки от друзей. Не только из Украины, но и от тех, кто застрял в других странах. Писали, как попасть в проект, где заполнять анкету, можно ли по зуму проходить кастинг. Я конечно же всех приветствовал и очень радостно отправлял на сайт телеканала СТБ“, - комментирует ведущий.

Гриша невероятно счастлив, что мужчины проявляют такую заинтересованность. И это, конечно, заслуга Ксении Мишиной, которая по истине очаровывает всех мужчин страны, и они с радостью бегут на кастинг.

“Я рад за наших украинских холостяков – они смелые и проявляют инициативу. И хочу подчеркнуть, что эти мужчины совершенно разных возрастов и профессий“.

Ведущий проекта "Холостячка" пресс-служба

Также ведущий не скрывает и своего волнения, ведь первый сезон всегда сложный.

“Это огромный вызов и для команды, и для меня как ведущего. Но учитывая, мой 10-летний опыт работы на “Холостяке“ и личный опыт семейной жизни, я сумею найти правильные слова и помочь мужчинам раскрыться на все 100%. Также как и Ксении разобраться в мужской психологии и тайных характеристиках парней. Ведь мужчина не сразу может показать свои чувства, нужно больше времени, чтобы раскрыться. Хочу, чтобы наша холостячка нашла свою любовь, обрела счастье, чтобы в стране не только холостяков становилось меньше, но и холостячек“.

Ранее Ксения Мишина прокомментировала свое участие в новом шоу “Холостячка“.

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