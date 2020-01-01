"Грязные танцы": В новом клипе LAUD снялась звезда тверка - видео

Смотрите горячий клип с участием украинской блогерки m.a.m.a.s.i.t.a.

Украинский певец, финалист “Голосу країни“ и Нацотбора на “Евровидение 2018“ LAUD (Владислав Каращук) порадовал поклонников новым клипом на трек “Грязные танцы“.

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Новая видеоработа была обнародована в понедельник, 1 июня, на официальном ютуб-канале артиста. Отметим, что сам LAUD в клипе не появился. Зато в съемках ролика приняли участие несколько соблазнительных девушек-танцовщиц, среди которых можно узнать украинскую блогерку и королеву тверка m.a.m.a.s.i.t.a.

LAUD - Грязные танцы: смотреть клип онлайн

Напомним, ранее Джамала и Laud перепели главный хит 2019 года "Señorita".

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