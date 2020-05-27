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Старшая дочь Ольги Сумской рассказала, как приводит себя в форму после родов

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В апреле Антонина Паперная стала мамой во второй раз.
Дочь Ольги Сумской рассказала, как приводит себя в форму после родов
Дочь Ольги Сумской рассказала, как приводит себя в форму после родов
instagram.com/tonya_papernaya

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Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная в апреле родила второго ребенка. Вместе с актером Валадимиром Яглычем Тоня воспитывает двухлетнюю дочь Еву. Имя сына пара держит пока в секрете, а знаменитая бабушка рассказывала, что родители долго не могли определиться с именем сына.

Через месяц после родов Паперная уже начала приводить себя в форму и поделилась с подписчиками в Инстаграм своими методами.

29-летняя Тоня опубликовала видео, где сидит на улице в платье, а рядом стоит коляска с новорожденным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многие из вас подписались на меня во время моей второй беременности . В этот период,как и в первый раз, я позволила себе полностью расслабиться : я разрешила себе есть то,что обычно у меня под запретом, ну и спорт если присутствовал ,то только в виде утренней зарядки с гантельками по 2кг и ходьба ходьба хотьба ( в моем случае на вес это никак не влияет)😜. Я обожаю спорт и в не беременном состоянии ,я занимаюсь спортом всегда и в любых условиях)) Пришло время возвращаться в форму . Это не значит,что я включаю в режим супер тяжелые тренировки и бег. Пилатес , йога, упражнения без веса ( кстати ,онлайн тренировки - это прям потрясающее изобретение для кормящих мам) . Ну и питание 🥗, без этого никуда. Я вот не из тех ведьм ,которые кормят и тают на глазах , в моей ситуации наоборот ,мне очень сложно сбрасывать вес на гв. Так что у меня впереди сложный путь возвращения в свою любимую форму . Сколько я набрала в этот раз ? Эээээммм ,ну скажу так - много. Очень много☺️🙈

Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

Она отметила, что с детства обожает спорт и занималась им всегда, поэтому вернуться к тренировкам ей не составило труда. А вот жестких диет и ограничений знаменитость вдаваться не стала, ведь она кормит ребенка грудью.

В этот период,как и в первый раз, я позволила себе полностью расслабиться: я позволила себе есть то, что обычно у меня под запретом, ну и спорт если был, то только в виде утренней зарядки с гантельками по 2 кг и ходьба ходьба ходьба ( в моем случае на вес это никак не влияет). Я обожаю спорт и не беременном состоянии я занимаюсь спортом всегда и в любых условиях)) пора возвращаться в форму. Я не из тех ведьм, которые кормят и тают на глазах, в моей ситуации наоборот, мне очень сложно сбрасывать вес. Так что у меня впереди сложный путь возвращения в свою любимую форму, - откровенно поделилась Тоня.

Ранее Ольга Сумская поделилась подробностями рождения второго внука.

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