Актриса перенесла болезнь на самоизоляции.

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Популярная французская актриса Марион Котийяр заразилась коронавирусом. Звезда кино перенесла заболевание в легкой форме находясь дома. Об этом рассказал ее супруг, актер Гийом Кане, который переболел вместе с Марион.

Так, 47-летний актер и режиссер рассказал, что переживать уже не о чем, так как им с Марион повезло и их болезнь протекает в легкой форме. При этом Кане уточнил, что они с женой не хотели привлекать к себе внимание прессы и не собирались рассказывать о своем диагнозе вплоть до своего полного выздоровления.

Мы с Марион счастливчики, так как подхватили довольно легкую версию этого вируса, если можно так сказать. Мы так и не понимаем, можем ли мы заразиться повторно и стоит ли теперь нам этого так опасаться, но в любом случае, мы рады, что все позади, - рассказал Гийом.

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