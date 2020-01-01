Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Марион Котийяр заразилась коронавирусом

Комментариев: 0
Актриса перенесла болезнь на самоизоляции.
Марион Котийяр заразилась коронавирусом
Марион Котийяр заразилась коронавирусом
Madame Figarо

Читай также: Марион Котийяр снялась в смелой фотосессии для французского глянца

Популярная французская актриса Марион Котийяр заразилась коронавирусом. Звезда кино перенесла заболевание в легкой форме находясь дома. Об этом рассказал ее супруг, актер Гийом Кане, который переболел вместе с Марион.

Так, 47-летний актер и режиссер рассказал, что переживать уже не о чем, так как им с Марион повезло и их болезнь протекает в легкой форме. При этом Кане уточнил, что они с женой не хотели привлекать к себе внимание прессы и не собирались рассказывать о своем диагнозе вплоть до своего полного выздоровления.

Мы с Марион счастливчики, так как подхватили довольно легкую версию этого вируса, если можно так сказать. Мы так и не понимаем, можем ли мы заразиться повторно и стоит ли теперь нам этого так опасаться, но в любом случае, мы рады, что все позади, - рассказал Гийом.

Недавно переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко показала, как изменилась ее внешность.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Марион Котийяр, актриса, каоронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь