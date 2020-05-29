Ксения Мишина стала героиней украинского шоу "Холостячка"

Украинский телеканал запускает новое реалити.

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Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина станет первой украинской холостячкой. Телеканал СТБ начинает работу над первым украинским романтическим реалити, в котором искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина.

О том, что Ксения станет главной героиней шоу, она рассказала на своей странице в Инстаграм.

Я стала первой украинской #Холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы - да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они - огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую, - поделилась Мишина в посте.

Ведущим нового романтического реалити будет Григорий Решетник. Кастинг уже объявлен, а подробности о формате проекта, его структуре, производстве и премьере, появятся позже.

Ранее Ксения Мишина показала look после салона красоты, которым очаровала поклонников.

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