Кайли Дженнер лишил статуса самой молодой миллиардерши мира

Оказалось, что она подделывала налоговые декларации.

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Журнал Forbes, дважды назвавший Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире, лишил девушку этого звания. Издание также обвинило семью Дженнер в завышении стоимости ее косметического бренда. Якобы Кайли лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации, чтобы удерживать титул миллиардерши.

Известно, что в январе Дженнер продала половину своего бренда Kylie Cosmetics косметическому гиганту Coty за $600 миллионов и получила приблизительно $340 миллионов после уплаты налога с продаж.

По расчетам экспертов Forbes, личное состояние 22-летней Дженнер в настоящий момент составляет чуть менее $900 миллионов. Издание также учитывало, что марка Kylie Cosmetics приносит меньше дохода, чем утверждала Дженнер до сделки.

Ранее мама знаменитостей Кардашьян и Дженнер показала их в детстве.

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