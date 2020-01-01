Девушка Илона Маска выставила на аукцион частичку своей души

Певица открыла дебютную выставку своих работ.

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Девушка Илона Маска - канадская певица Граймс выставила на продажу частицу своей души. Артистка, которая недавно родила первенца, открыла онлайн дебютную выставку своих работ в двух галереях современного искусства в Лос-Анджелесе.

Коллекция Граймс под названием Selling Out включает рисунки, гравюры, фотографии и концептуальные произведения, которые она сделала за последнее десятилетие.

Я занималась искусством за 10-12 лет до того, как впервые прикоснулась к синтезатору. В первую очередь, я вижу себя как визуального художника, и мне всегда было странно, что люди знают меня по музыке, – рассказала Граймс.

Она добавила, что визуальное искусство является продолжением, а не отходом от ее музыки.

Другие произведения, вошедшие в коллекцию, более тонкие и включают размышления о ее жизни как общественного деятеля. Так, одной из таких работ является юридический документ, подтверждающий, что его обладатель приобретает часть души Граймс.

Изначально певица хотела продать душу за 10 миллионов долларов, но позже передумала и выставила ее на аукцион.

Ранее Илон Маск и Граймс изменили имя сына для свидетельства о рождении.

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