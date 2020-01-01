Смотри новое видео от экс-"ВИА Гры" Миши Романовой!

Миша Романова выпустила откровенный клип на трек "Ты" - видео Скриншот из видео

Украинская исполнительница Миша Романова, которая ранее была участницей популярного женского трио “ВИА Гра“, породовала поклонников откровенным видеоклипом на новую композицию “Ты“. Автор слов и музыки стали Макс Барских и Паша Климат.

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Премьера ролика состоялась в пятницу, 29 мая, на официальном ютуб-канале лейбла BEREGA MUSIC. В видео Миша появилась в соблазнительном кружевном белье в компании неизвестного мужчины-боксера.

“В клипе показана аллегория, что Мужчина – это сила, бушующий ураган, который постоянно борется, по своей природе. Главный герой боксирует грушу и выбрасывает невероятную энергию, которая уходит в никуда. Но ведь на самом деле, эту энергию лучше потратить друг на друга“, - говорится в описании к новой видеоработе Романовой.

Напомним, ранее Миша Романова похвасталась фотосессией в постели.

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