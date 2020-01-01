Эпатажная Леди Гага выпустила новый альбом "Chromatica"

Это первый альбом исполнительницы за четыре года.

Американская исполнительница, обладательница “Оскара“ Леди Гага порадовала поклонников первым альбомом за четыре года. Новая пластинка артистки получила название “Chromatica“.

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В трек-лист вошли 16 композиций, среди которых совместные хиты с американской певицей Арианой Гранде, корейской группой Blackpink и сэром Элтоном Джоном.

Отметим, что ранее релиз альбома “Chromatica“ должен был состоятся 10 апреля, однако Леди Гаге пришлось перенести дату премьеру из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Леди Гага, Билли Айлиш и другие звезды собрали 128 млн долларов на борьбу с COVID-19.

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