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Эпатажная Леди Гага выпустила новый альбом "Chromatica"

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Это первый альбом исполнительницы за четыре года.
Эпатажная Леди Гага выпустила новый альбом "Chromatica"
Эпатажная Леди Гага выпустила новый альбом "Chromatica"
instagram.com/ladygaga

Американская исполнительница, обладательница “Оскара“ Леди Гага порадовала поклонников первым альбомом за четыре года. Новая пластинка артистки получила название “Chromatica“.

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В трек-лист вошли 16 композиций, среди которых совместные хиты с американской певицей Арианой Гранде, корейской группой Blackpink и сэром Элтоном Джоном.

Отметим, что ранее релиз альбома “Chromatica“ должен был состоятся 10 апреля, однако Леди Гаге пришлось перенести дату премьеру из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Леди Гага, Билли Айлиш и другие звезды собрали 128 млн долларов на борьбу с COVID-19.

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Теги: Леди Гага
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Источник: Ivona bigmir)net

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