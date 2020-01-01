Олег Винник показал бекстейдж со съемок клипа "Безумная любов" - видео

Узнайте подробности съемок свежего клипа Винника.

В четверг, 14 мая, популярный украинский исполнитель Олег Винник презентовал видеоработу “Безумная любов“. А спустя две недели после премьеры артист решил показать бекстейдж этого клипа.

Читай также: “Не хочу заниматься “не своим“ делом“: Винник рассказал о планах на будущее

Так, 29 мая, на официальном ютуб-канале Олег выложил видео со съемок. В кадре можно увидеть всех участников съемочной группы во главе с с режиссером Катей Царик и подготовку локации в в одном из павильонов Киева.

Напомним, ранее Олег Винник перепел “Шлепки“ Поляковой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.