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Олег Винник показал бекстейдж со съемок клипа "Безумная любов" - видео

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Узнайте подробности съемок свежего клипа Винника.
Олег Винник показал бекстейдж со съемок клипа "Безумная любов"
Олег Винник показал бекстейдж со съемок клипа "Безумная любов"
instagram.com/olegg.vynnyk

В четверг, 14 мая, популярный украинский исполнитель Олег Винник презентовал видеоработу “Безумная любов“. А спустя две недели после премьеры артист решил показать бекстейдж этого клипа.

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Так, 29 мая, на официальном ютуб-канале Олег выложил видео со съемок. В кадре можно увидеть всех участников съемочной группы во главе с с режиссером Катей Царик и подготовку локации в в одном из павильонов Киева.

Напомним, ранее Олег Винник перепел “Шлепки“ Поляковой.

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Теги: Олег Винник
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Источник: Ivona bigmir)net

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