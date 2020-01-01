Олег Винник показал бекстейдж со съемок клипа "Безумная любов" - видео
Узнайте подробности съемок свежего клипа Винника.
В четверг, 14 мая, популярный украинский исполнитель Олег Винник презентовал видеоработу “Безумная любов“. А спустя две недели после премьеры артист решил показать бекстейдж этого клипа.
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Так, 29 мая, на официальном ютуб-канале Олег выложил видео со съемок. В кадре можно увидеть всех участников съемочной группы во главе с с режиссером Катей Царик и подготовку локации в в одном из павильонов Киева.
Напомним, ранее Олег Винник перепел “Шлепки“ Поляковой.
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