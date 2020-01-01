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Ани Лорак презентовала новый трек "Твоей любимой" - видео

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Слушай музыкальную новинку от популярной исполнительницы Ани Лорак!
Ани Лорак презентовала новый трек "Твоей любимой" - видео
Ани Лорак презентовала новый трек "Твоей любимой" - видео
instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников новой композицией. Артистка выпустила свежий трек “Твоей любимой“.

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Премьера лирик-видео на песню состоялась в пятницу, 29 мая, на официальном ютуб-канале Лорак. Над текстом и музыкой хита  “Твоей любимой“ звезда работала с композитором Евгением Лишафаем.

“Быть любимой – это желание каждой девушки. Такое простое желание, но так непросто найти ту самую любовь. Пусть эта песня притянет в вашу жизнь искреннюю, взаимную любовь!“, - прокомментировала свежий трек Ани Лорак в своем Инстаграм.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак лишила экс-супруга доли в своей компании.

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Теги: Ани Лорак
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Источник: ivona)bigmir.net

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