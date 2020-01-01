Девушка покинула группу через год сотрудничества.

Представители Украины на “Евровидении 2017“, участники группы O.Torvald сообщили о переменах в составе коллектива. 28 мая из группы ушла 21-летняя барабанщица Hebi, настоящее имя которой Анастасия Середа.

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Об этом говорится на официальной странице коллектива в Инстаграм. Музыканты пообещали, что уже совсем скоро представят нового участника O.Torvald и объявят даты своего тура.

“Минулий рік був для нас дуже насиченим та емоційним: новий альбом, нова музика, нові колаборації, нові люди в нашому житті. Але карантин привніс свої коррективи. На жаль, іноді людські шляхи розходяться, бо вони по-різному дивляться на майбутнє. Сьогодні Hebi перестає бути частиною гурту, але залишається частиною нашої сім'ї. Ми вдячні їй за свій свіжий погляд на нашу музику, драйв та молодість) Мала, дякуємо за все, що ти для нас зробила, ти крута! А твоє обличчя і надалі буде нас радувати на тілі Курта Кобейна на постері у студії 😎 Зовсім скоро ми оголосимо нові дати туру, участь у деяких фестивалях та представимо нового, “найкрутішого рокенрольного барабанщика“, (принаймні саме так сказав Деннис Пошватта (Dennis Poschwatta), барабанщик Guano Apes), - говорится в публикации.

Группа O.Torvald объявила об уходе барабанщицы Hebi Скриншот

Анастасия также прокомментировала уход. На своей странице в Инстаграм она сообщила, что не прекращает барабанную деятельность и будет работать над новыми проектами.

“Так сложилось, что я решила покинуть группу О.Torvald. Наши пути, к сожалению, расходятся, но я очень рада тому времени, что мы провели вместе. Я благодарна за то, что была тепло принята в семью, спасибо за бесценный опыт, приобретённый здесь, за туры, концерты, вписки и душевные разговоры. Двигайтесь только вперёд, я верю в вас, люблю и никогда не забуду 🖤 Сейчас я уже дома, впереди очень много работы. Я не собираюсь прекращать барабанную деятельность“, - написала Hebi.

Группа O.Torvald объявила об уходе барабанщицы Hebi Скриншот

Напомним, ранее O.Torvald презентовали новый альбом Diller Kaifu.

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