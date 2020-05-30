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"МастерШеф. Профессионалы-2": Участники накормят Дарта Вейдера, Терминатора и Джокера

Спецтема: ТВ и телешоу
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Чем удивит новый выпуск популярного кулинарного шоу.
"МастерШеф. Профессионалы-2": Участники накормят Дарта Вейдера, Терминатора и Джокера
"МастерШеф. Профессионалы-2": Участники накормят Дарта Вейдера, Терминатора и Джокера
пресс-служба

В эту субботу 30 мая в 19:00 на телеканале СТБ состоится четырнадцатый выпуск проекта “МастерШеф. Профессионалы“. Каждый раз участники доказываются, что они могут работать в любых условиях и соединять несоединимые ингредиенты.

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Десятка сильнейших продолжает борьбу.  В первом конкурсе участники разделятся на пары и будут готовить для тех, кто контролирует баланс в этом мире – Дарт Вейдер, Терминатор, Джокер, Граф Дракула и Дейнерис Таргариен.

"МастерШеф. Профессионалы-2" 14 выпуск
пресс-служба

“Наших гостей интересуют необычные материи: путешествие в прошлое, чтобы избежать восстания машин в будущем, господство в Галактике темных сил, кто-то из них путешествует в ящике и предпочитает кровь. Непростые люди. А может, и не люди. И участникам нужно приготовить идеальный обед для своего персонажа. Важны детали и стилистика соответствующая миру, в котором он живет“, - комментирует Эктор конкурс.

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Естественно в студию герои лично не придут, но кулинарам нужно залезть к ним в голову и понять, что может заказать культовый персонаж. На приготовление будет 1,5 часа.

"МастерШеф. Профессионалы-2" 14 выпуск
пресс-служба

Удивлять будут не только блюда, но и презентации. Такого еще не было. Сами участники перевоплотятся в героев, для которых готовили! Смотрите уже завтра 30 мая в 19:00 на СТБ.

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

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Теги: МастерШеф. Профессионалы 2
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Источник: ivona)bigmir.net

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