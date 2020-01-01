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Рэпер Серега впервые прокомментировал конфликт с экс-женой Полиной Ололо

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Музыкант попросил СМИ дождаться решения суда и не фабриковать более досудебных репортажей.
Рэпер Серега впервые прокомментировал конфликт с экс-женой Полиной Ололо
Рэпер Серега впервые прокомментировал конфликт с экс-женой Полиной Ололо
facebook.com/SeryogaBook

В понедельник, 25 мая, бывшая жена  рэпера Сергея Пархоменко (более известного как Серега и Полиграф ШарикOFF), Полина Ололо сообщила, что впервые за несколько месяцев встретилась с одним из сыновей. По ее словам, в феврале артист забрал у нее детей и не дает с ними видеться.

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Кроме того, на своей странице в Инстаграм Полина заявила о том, что ее экс-супруг страдает от алкогольной зависимости, а также планирует незаконно увезти сыновей за границу. А во вторник, 26 мая, Ололо впервые за долгое время встретилась с Серегой. Артист в очередной раз запретил ей увидеться с детьми.

А сегодня, 27 мая, рэпер впервые за три месяца решил высказаться о конфликте с бывшей женой. На своей странице в Facebook Серега написал, что никогда плохо не отзывался о матери своих детей. Артист добавил, что он и Полина смотрят на мир по-разному. И если ей кажется, что он похитил сыновей, то она должна это доказать в суде.

“Для начала я могу и хочу сказать только хорошее о матери моих детей. Она - прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери и во всем медийном поле они не смогут когда-либо прочесть никакой другой моей позиции по отношению к ней, кроме как уважительной. Ее актуальное стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец – я то есть - недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительностью. И здесь я, как никто другой, берусь понять ее. Реальность такова, что мы все смотрим на мир по-разному, это нормально, и если, в представлении матери моих детей, отец ее детей похищает их и фальсифицирует разрешительные документы, нам всем придется допустить, что она, как автор своей реальности, как минимум искренне проживает ее. Она, кстати, достаточно убедительна в своей версии происходящего. Если она права, то ей предстоит доказать мою вину в правовом поле. Именно поэтому мы все так ждем решения данного вопроса в правовом поле. Вот почему я все это время был сознательно скуп на комментарии и оценочные суждения в отношении каких-либо высказываний третьих лиц. Я считаю, что действовать именно так, а не иначе – единственно верный выбор и мое неотъемлемое право“.

Артист отметил, что если бы хотел, чтобы о конфликте знали все, то решил бы его в формате развлекательного реалити-шоу.

“Я скажу вам больше. Если бы я хотел решать мои личные вопросы в формате развлекательного реалити-шоу, я бы давно это сделал. Но поскольку вопрос касается будущего моих детей, я считаю это абсолютно неприемлемым. Ведь никакое общественное мнение не будет иметь юридической силы, а решение суда - будет“.

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Серега заявил, что он и Полина видят процесс воспитания и образования детей по-разному. Рэпер написал, что сейчас речь идет не о лишении родительских прав, а только о месте жительства. По слова певца, у него есть все разрешительные документы, по которым дети могут жить с ним до суда.

“Никакой катастрофы в том, что родители иногда видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному, нет собственно. Когда не удается придти к общему знаменателю, дело решается в суде, для этого и существует суд. Тем более речь сейчас идет лишь об определении места жительства с одним из родителей, а не о лишении родительских прав либо иной чрезвычайности, поэтому не нужно драматизировать ситуацию. И, наконец, заключительное. До суда мои дети находятся со мной при наличии у меня всех разрешительных документов. Остальное вы узнаете после окончания судебного разбирательства. Дождитесь же его, как и подобает воспитанным и законопослушным гражданам“.

Кроме того, музыкант обратился к работникам СМИ, попросив дождаться решения суда и не фабриковать более досудебных репортажей. Также Серега высказался о тех, кто якобы помогал его бывшей жене искать сыновей.

“Я же, как ответственный и вдумчивый отец, со всей убедительностью предостерегаю все свободные медиа не совершать опрометчивых действий и не фабриковать более досудебных репортажей и новостей, где речь идет о моих детях. Это наше личное дело, и мы решим это в правовом поле. Займитесь отложенным расследованием политических убийств, новыми ужасными вирусами, своими собственными детьми, наконец. Также я предостерегаю всех тех добрых пытливых самаритян, которые, указывая местоположение моих детей в социальных сетях, ошибочно полагают, что совершают благое дело. Используйте ваши пальчики, чтобы, например, написать вашим близким и друзьям, справьтесь об их здоровье и самочувствии. Это все, что я имею сказать вам по данной теме в досудебном режиме, друзья мои“.

Рэпер Серега впервые прокомментировал конфликт с экс-женой Полиной Ололо
Рэпер Серега впервые прокомментировал конфликт с экс-женой Полиной Ололо
Скриншот

Рэпер Серега впервые прокомментировал конфликт с экс-женой Полиной Ололо
Рэпер Серега впервые прокомментировал конфликт с экс-женой Полиной Ололо
Скриншот

Напомним, ранее экс-жена Сереги заявила, что рэпер хочет незаконно вывезти детей за границу.

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Теги: Серега, Полиграф ШарикOFF, Полина Ололо
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Источник: Ivona bigmir)net

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