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Лобода выпустила новый клип на трек "Мой" - видео

Комментариев: 2
Смотрите новый видеоклип эпатажной певицы!
Лобода выпустила новый клип на трек "Мой" - видео
Лобода выпустила новый клип на трек "Мой" - видео
Скриншот из видео

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников новым клипом. Артистка презентовала видео на трек “Мой“.

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Премьера свежего ролика состоялась во вторник, 26 мая, на официальном ютуб-канале певицы. По сюжету видео неизвестный мужчина пересматривает видеокасету с выступлениями Лободы, отрывками с ее клипов и редкими семейными кадрами.

“Новое видео LOBODA - это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины. Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей. Но тот, кто всматривается в любимое лицо, разгадывает тайну. Она очень проста - как бы высоко ты не летал, тебе нужна любовь“, - говорится в описании к ролику.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.05.2020, 15:33
Оценка:  0
гость
- Кохайтеся, чорнобриві,
- Та не з м0скалями,
- Бо добрий м0скаль -
- То є мертвий м0скаль

Т.Г. Шевченко 1838 г
гость  (аноним)  26.05.2020, 15:28
Оценка:  0
гость
Прокацапские СМИ, показывая холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод!
Цель, - не дать уйти из под влияния ипаной Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
ТОЛЬКО, КУЙ ИМ ПО ВСЕЙ КАЦАПСКОЙ ХАРЕ!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  26.05.2020, 15:24
Оценка:  0
гость
ЛАБУДА, ШЛЮХА ПРОКАЦАПСКАЯ, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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