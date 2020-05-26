Лобода выпустила новый клип на трек "Мой" - видео
Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников новым клипом. Артистка презентовала видео на трек “Мой“.
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Премьера свежего ролика состоялась во вторник, 26 мая, на официальном ютуб-канале певицы. По сюжету видео неизвестный мужчина пересматривает видеокасету с выступлениями Лободы, отрывками с ее клипов и редкими семейными кадрами.
“Новое видео LOBODA - это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины. Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей. Но тот, кто всматривается в любимое лицо, разгадывает тайну. Она очень проста - как бы высоко ты не летал, тебе нужна любовь“, - говорится в описании к ролику.
Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой.
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типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод!
Цель, - не дать уйти из под влияния ипаной Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
ТОЛЬКО, КУЙ ИМ ПО ВСЕЙ КАЦАПСКОЙ ХАРЕ!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!