Смотрите новый видеоклип эпатажной певицы!

Лобода выпустила новый клип на трек "Мой" - видео Скриншот из видео

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников новым клипом. Артистка презентовала видео на трек “Мой“.

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Премьера свежего ролика состоялась во вторник, 26 мая, на официальном ютуб-канале певицы. По сюжету видео неизвестный мужчина пересматривает видеокасету с выступлениями Лободы, отрывками с ее клипов и редкими семейными кадрами.

“Новое видео LOBODA - это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины. Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей. Но тот, кто всматривается в любимое лицо, разгадывает тайну. Она очень проста - как бы высоко ты не летал, тебе нужна любовь“, - говорится в описании к ролику.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой.

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