Jerry Heil презентовала новый трек "Провінція" - видео

Слушай музыкальную новинку от украинской певицы Jerry Heil!

Популярная украинская артистка, видео блогер и участница Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil выпустила новый трек под названием “Провінція“.

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Премьера лирик-видео на свежую композицию состоялась во вторник, 26 мая, на официальном ютуб-канале исполнительницы. Jerry Heil отметила, что “Провінція“ является ее хита “Вільна каса“. Новая композиция расскажет о вечном любовном треугольнике - она, он и его мама.

“Трек #ПРОВІНЦІЯ - продовження історії дівчини з пісні #ВІЛЬНА_КАСА. Героїня - проста дівчина, з простого міста, з простими цінностями, але великими амбіціями. Вона закохана в нього, він він - в неї. Але це трикутник, де третя - його мама“, - говорится в описании к видео.

Ранее мама Jerry Heil перепела хит дочери #НІНАДОНТСТРЕС.

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