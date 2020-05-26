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Виктор Павлик и его невеста перенесли свадьбу: Новая дата церемонии

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Екатерина Репяхова сообщила, когда состоится торжество.
Виктор Павлик и его невеста перенесли свадьбу: Новая дата церемонии
Виктор Павлик и его невеста перенесли свадьбу: Новая дата церемонии
instagram.com/repyahovakate

Молодая невеста и концертный директор известного украинского исполнителя Виктора Павлика, Екатерина Репяхова сообщила фанам о переносе свадебной церемонии.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 25-летняя девушка рассказала, что торжество должно было состоятся 10 июня в Днепре. Однако ей и Виктору пришлось выбрать другую дату из-за карантина. Репяхова добавила, что свадьба должна пройти в средине августа.

Виктор Павлик и его невеста перенесли свадьбу
Виктор Павлик и его невеста перенесли свадьбу
Скриншот

Напомним, ранее Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото.

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Теги: Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
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Источник: ivona)bigmir.net

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