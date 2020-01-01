Хилари Дафф попала в скандал: В чем обвиняют певицу

Артистку раскритиковали за обнаженное фото сына.

Американская певица и актриса Хилари Дафф, наиболее известна по главной роли в сериале “Лиззи Магуайер“, попала в скандал. Пользователи Сети обвинила 32-летнюю артистку в секс-торговле детьми.

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Так, недавно в Инстаграм-аккаунте звезды появился кадр, на котором был изображен ее 8-летний сын Лука. На снимке обнаженный мальчик позировал на кровати среди фотографий. Позже Дафф удалила публикацию так, как ей начали поступать обвинения. Подписчики звезды заявили, что она продает откровенные фото своего сына педофилам.

Актриса решила прокомментировать обвинения о секс-торговле детьми. В своем профиле в Твиттер она написала, что всем, кому скучно на карантине, стоит найти себе хобби и не распространять отвратительных слухов.

“Всем сейчас скучно, я знаю... Но это на самом деле отвратительно... Кто бы ни придумал это и ни выбросил этот мусор во вселенную, он должен отдохнуть от своего проклятого телефона. Может быть, найти хобби“, - написала Дафф.

Хилари Дафф попала в скандал Скриншот

Напомним, ранее певица Хилари Дафф показала первые фото со свадьбы.

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