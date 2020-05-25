Венецианский кинофестиваль 2020 не будут отменять из-за пандемии COVID-19

Мероприятие пройдет в начале сентября.

Венецианский международный кинофестиваль 2020 все таки состоится в запланированный строк несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на губернатор итальянского региона Венето - Луку Зая.

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Политик и член жюри кинофестиваля отметил, что такое решение было принято из-за замедления распространения COVID-19. Мероприятие пройдет с 2 по 12 сентября в на острове Лидо.

Кроме того, Лука Зая предположил, что, в 2020 году на Веницианском кинофестивале будет меньше фильмов и меньше представителей киноиндустрии.

Полный список победителей прошлогоднего Веницианского кинофестиваля можно посмотреть здесь.

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