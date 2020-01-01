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День рождения Маши Ефросининой: Стильные образы украинской ведущей

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25 мая Маше Ефросининой исполняется 41 год.
День рождения Маши Ефросининой: Стильные образы украинской ведущей
День рождения Маши Ефросининой: Стильные образы украинской ведущей
instagram.com/mashaefrosinina

Сегодня, 25 мая, известная украинская ведущая и актриса Маша Ефросинина отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 41 год. 

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Будущая телезвезда закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности - переводчик с английского и испанского языков. А в 19 лет впервые дебютировала на телевидении. Артистка наиболее знаменита, как ведущая “Подъема“, “Фабрики звезд“, “Відверто з Машею Єфросісиніною“ и “Евровидения 2005“.

В 2003 году именинница впервые попробовала себя в роли актрисы. Она сыграла эпизодическую роль в сериале  “Завтра будет завтра“. А спустя четыре года Маша появилась в театральной постановке “Откуда берутся дети“.

Сейчас Ефросинина не только успешная телезвезда. Артистка занимается дизайном одежды, а также является общественным деятелем. Маша -  идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend и почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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Также Ефросинина - счастливая жена и мама двух детей. Ведущая замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. Пара воспитывает 16-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Александра.

В честь дня рождения Маши Ефросининой Ivona предлагает вспомнить самые стильные образы знаменитой ведущей.

Напомним, ранее Ефросинина удивила фактами о жизни с мужем.

 

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: Ivona bigmir)net

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