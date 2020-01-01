Ольга Сумская поделилась подробностями рождения второго внука

Дочь актрисы родила 21 апреля.

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21 апреля старшая дочь Ольги Сумской - Антонина Паперная родила во второй раз. В программе “Світське життя“ актриса поделилась подробностями появления на свет своего внука.

Внук Ольги Сумской родился во время карантина. Звезда признается, что вся семья из-за этого волновалась.

Когда Антонина была в роддоме, напротив нее была больница, куда все время подвозили больных на коронавирус и она видела эти очереди. Это был ужас. Она была в отдельной палате и я очень переживала, чтобы там хоть ничего в роддоме, как все мы матери и роженицы, все переживают, чтобы не подхватить ничего во время родов. Но все нормально, все обошлось, - сказала она.

Сумская добавила, что дочка очень быстро родила и уже за несколько дней была дома.

Самый счастливый момент, когда Тонечка только-только родила и сразу позвонила мне. Это потоки слез и счастья. Даже так вот в телефоне увидеть дитя и сразу смотришь на кого похоже. В основном все-таки на Антонину. Ева похожа на папу Владимира, а мальчик похож на нее. Я ей присылаю фотографии и говорю: “Смотри, дочка, это же твоя копия“. Когда услышала его голос, как только он в роддоме закричал – это же мужской баритон. На весь роддом такой громкий. И я сразу почувствовала, что это творческое дитя, - поделилась актриса.

Накануне Ольга Сумская позировала в постели в шелковом неглиже.

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