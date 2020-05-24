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В честь дня рождения Руслана проведет грандиозный онлайн-концерт

Комментариев: 1
Начало в 19:00.
В честь дня рождения Руслана проведет грандиозный онлайн-концерт
В честь дня рождения Руслана проведет грандиозный онлайн-концерт
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Сегодня, 24 мая, своей день рождения празднует украинская певица Руслана Лыжичко. Ей исполняется 47 лет. В честь праздника она проведет онлайн-концерт для своих поклонников.

День рождения - время, когда задумываемся о своем будущем. В этот день хочу создать собственную мечту о будущем. О самой жизни и о нас - ради чего бьется сердце. Моя идея и философия в следующем: Энергия - это жизнь! Мы - это Энергия! Моя Энергия - для вас, - написала Руслана на своей странице в Facebook.

Шоу будет состоять из двух частей. Первая часть - реальная. Все будет происходить в действительности, а вторая - фантастическая, в которой Руслана станет Ланой и перенесет зрителей в вымышленное пространство.

Концерт состоится 24 мая в 19:00, трансляция пройдет на YouTube-канале Русланы и ее официальной странице в Facebook.

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Теги: Руслана, певица, онлайн-концерт
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  24.05.2020, 18:13
Оценка:  0
pусский
А она там сверкнёт бритой старой пиздой?
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