В честь дня рождения Руслана проведет грандиозный онлайн-концерт

Начало в 19:00.

Читай также: Мадонна удивила поклонников откровенным фото

Сегодня, 24 мая, своей день рождения празднует украинская певица Руслана Лыжичко. Ей исполняется 47 лет. В честь праздника она проведет онлайн-концерт для своих поклонников.

День рождения - время, когда задумываемся о своем будущем. В этот день хочу создать собственную мечту о будущем. О самой жизни и о нас - ради чего бьется сердце. Моя идея и философия в следующем: Энергия - это жизнь! Мы - это Энергия! Моя Энергия - для вас, - написала Руслана на своей странице в Facebook.

Шоу будет состоять из двух частей. Первая часть - реальная. Все будет происходить в действительности, а вторая - фантастическая, в которой Руслана станет Ланой и перенесет зрителей в вымышленное пространство.

Концерт состоится 24 мая в 19:00, трансляция пройдет на YouTube-канале Русланы и ее официальной странице в Facebook.

Ранее мы писали, что Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Карпаты и покорила Говерлу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​