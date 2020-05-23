Мадонна удивила поклонников откровенным фото

61-летняя певица снова шокировала Сеть.

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61-летняя Мадонна потрясла Сеть откровенным фото в нижнем белье. На своей странице в Инстаграм знаменитость разместила архивное фото, на котором запечатлена сидя в кресле, в довольно откровенной позе.

На фотографии, которую Мадонна запостила в социальной сети, на артистке одно только нижнее белье. Благодаря этому отлично видно подтянутую фигуру звезды.

Относительно моего гардероба... А для тех, кто любым образом оскорблен этой фотографией, хочу сообщить, что я успешно окончила университет, “Мне наплевать“ . Спасибо, что пришли на выпускную церемонию! Класс 2020, - подписала пикантную фотографию Мадонна

Откровенное фото вызвало большой ажиотаж среди пользователей. В комментариях поклонники Мадонны написали множество комплиментов:

“Невероятная“

“Мадонна, ты идеальная“

“Потрясающее тело“.

А недавно Мадона показала своего 27-летнего бойфренда.

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