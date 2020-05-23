Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мадонна удивила поклонников откровенным фото

Комментариев: 0
61-летняя певица снова шокировала Сеть.
Мадонна удивила поклонников откровенным фото
Мадонна удивила поклонников откровенным фото
instagram.com/madonna

Читай также: Мадонна рассказала, где и когда заразилась СOVID-19

61-летняя Мадонна потрясла Сеть откровенным фото в нижнем белье. На своей странице в Инстаграм знаменитость разместила архивное фото, на котором запечатлена сидя в кресле, в довольно откровенной позе.

На фотографии, которую Мадонна запостила в социальной сети, на артистке одно только нижнее белье. Благодаря этому отлично видно подтянутую фигуру звезды. 

Относительно моего гардероба... А для тех, кто любым образом оскорблен этой фотографией, хочу сообщить, что я успешно окончила университет, “Мне наплевать“ . Спасибо, что пришли на выпускную церемонию! Класс 2020, - подписала пикантную фотографию Мадонна

Откровенное фото вызвало большой ажиотаж среди пользователей. В комментариях поклонники Мадонны написали множество комплиментов:

  • “Невероятная“
  • “Мадонна, ты идеальная“
  • “Потрясающее тело“.

 А недавно Мадона показала своего 27-летнего бойфренда.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Мадонна, певица, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь