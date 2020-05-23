Мадонна удивила поклонников откровенным фото
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61-летняя Мадонна потрясла Сеть откровенным фото в нижнем белье. На своей странице в Инстаграм знаменитость разместила архивное фото, на котором запечатлена сидя в кресле, в довольно откровенной позе.
На фотографии, которую Мадонна запостила в социальной сети, на артистке одно только нижнее белье. Благодаря этому отлично видно подтянутую фигуру звезды.
Относительно моего гардероба... А для тех, кто любым образом оскорблен этой фотографией, хочу сообщить, что я успешно окончила университет, “Мне наплевать“ . Спасибо, что пришли на выпускную церемонию! Класс 2020, - подписала пикантную фотографию Мадонна
Current Wardrobe Sitch..................And for those of you who are offended in any way by this photo then I want to let you know that I have successfully graduated from the University of Zero F*^ks Given. Thanks for coming to my Graduation Ceremony! 🎓 Class of 2020! 🎉🎉🎉 @stevenkleinstudio
Откровенное фото вызвало большой ажиотаж среди пользователей. В комментариях поклонники Мадонны написали множество комплиментов:
- “Невероятная“
- “Мадонна, ты идеальная“
- “Потрясающее тело“.
А недавно Мадона показала своего 27-летнего бойфренда.
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