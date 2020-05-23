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Леся Никитюк похвасталась результатами голодания: фото

Комментариев: 1
Ведущая показала плоский живот в стильном наряде.
Леся Никитюк похвасталась результатами голодания
Леся Никитюк похвасталась результатами голодания
instagram.com/lesia_nikituk

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Ведущая Леся Никитюк продемонстрировала результаты голодания и занятий спортом на карантине. В своем Инстаграм звезда украинского телевидения опубликовала снимок на котором видно ее стальной пресс.

Даже дома Леся активно продолжала тренироваться, что дало весьма положительный На фото Никитюк позирует в бежевых топе и велосипедках. Поверх она накинула клетчатую рубашку красно-черного цвета.

instagram.com/lesia_nikituk

Артистка призналась, что она придерживалась интервального голодания. Это система питания, при которой определенное количество времени человек вообще ничего не ест, а потом какое-то время может есть. При этом никаких ограничений по еде нет. 

Недавно Леся Никитюк в обтягивающем наряде устроила фотосессию в цветущем поле.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  23.05.2020, 17:34
Оценка:  0
pусский
У дуры и так сисек не было, а теперь и сральник исчез!
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