Леся Никитюк похвасталась результатами голодания: фото

Ведущая показала плоский живот в стильном наряде.

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Ведущая Леся Никитюк продемонстрировала результаты голодания и занятий спортом на карантине. В своем Инстаграм звезда украинского телевидения опубликовала снимок на котором видно ее стальной пресс.

Даже дома Леся активно продолжала тренироваться, что дало весьма положительный На фото Никитюк позирует в бежевых топе и велосипедках. Поверх она накинула клетчатую рубашку красно-черного цвета.

instagram.com/lesia_nikituk

Артистка призналась, что она придерживалась интервального голодания. Это система питания, при которой определенное количество времени человек вообще ничего не ест, а потом какое-то время может есть. При этом никаких ограничений по еде нет.

Недавно Леся Никитюк в обтягивающем наряде устроила фотосессию в цветущем поле.

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