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Арнольд Шварценеггер рассказал, когда родит его дочь

Комментариев: 2
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт станут родителями этим летом.
Арнольд Шварценеггер рассказал, когда родит его дочь
Арнольд Шварценеггер рассказал, когда родит его дочь
instagram.com/katherineschwarzenegger/

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Американский актер Арнольд Шварценеггер раскрыл приблизительную дату рождения своего первого внука. Напомним, что дочь актера Кэтрин ждет первенца от актера Криса Пратта.

О беременности своей дочери Шварценеггер рассказал в эфире с Джимми Фэллоном. По словам “железного Арни“, Кэтрин станет мамой уже летом.

Это потрясающая новость, что Кэтрин теперь беременна и у нее будет ребенок. Я точно не знаю, когда именно, но где-то этим летом. Я правда с нетерпением жду, уже хочется играть с ребенком, неважно, мальчик это будет или девочка. Это же так весело, это уникальный опыт, - сказал Шварценеггер.

А вот бывшая супруга Арнольда - Мария Шрайвер не спешит называть себя бабушкой.

Я бы не хотела именно такую формулировку. Придумаю какое-нибудь свое слово. Или просто буду “мама“. В общем, я подумаю, - прокомментировала она.

Напомним, что отношения Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта начались летом 2018 года. В июне 2019 года влюбленные поженились и сыграли роскошную тайную церемонию в калифорнийском городе Монтесито.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер приписал своему внуку уникальные способности.

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Теги: Кэтрин Шварценеггер, Аронльд Шварценеггер, беременность, дети звезд
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Комментариев (2)
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myerdfew    23.05.2020, 17:35
Оценка:  -22
myerdfew
Радует,что в США родится очередной ребёнок Олега Газманова.Недаром у него прозвище"секс-есаул".
Нострадубус  (аноним)  23.05.2020, 17:01
Оценка:  0
Нострадубус
Родится девка, сразу обоссыт игривого деда.
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