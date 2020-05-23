Арнольд Шварценеггер рассказал, когда родит его дочь

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт станут родителями этим летом.

Читай также: NK показала фото со свадьбы с Потапом

Американский актер Арнольд Шварценеггер раскрыл приблизительную дату рождения своего первого внука. Напомним, что дочь актера Кэтрин ждет первенца от актера Криса Пратта.

О беременности своей дочери Шварценеггер рассказал в эфире с Джимми Фэллоном. По словам “железного Арни“, Кэтрин станет мамой уже летом.

Это потрясающая новость, что Кэтрин теперь беременна и у нее будет ребенок. Я точно не знаю, когда именно, но где-то этим летом. Я правда с нетерпением жду, уже хочется играть с ребенком, неважно, мальчик это будет или девочка. Это же так весело, это уникальный опыт, - сказал Шварценеггер.

А вот бывшая супруга Арнольда - Мария Шрайвер не спешит называть себя бабушкой.

Я бы не хотела именно такую формулировку. Придумаю какое-нибудь свое слово. Или просто буду “мама“. В общем, я подумаю, - прокомментировала она.

Напомним, что отношения Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта начались летом 2018 года. В июне 2019 года влюбленные поженились и сыграли роскошную тайную церемонию в калифорнийском городе Монтесито.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер приписал своему внуку уникальные способности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.