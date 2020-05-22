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Деми Мур удивила Сеть архивным снимком

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На фото актриса запечатлена в купальнике.
Деми Мур удивила Сеть архивным снимком
Деми Мур удивила Сеть архивным снимком
Getty Images

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Голливудская актриса Деми Мур, которая проводит карантин с бывшим мужем, показала, как выглядела в купальнике в юности.

В своем Инстаграм 57-летняя звезда опубликовала архивное фото, на котором она запечатлена в сдельном купальнике.

Юная Деми позирует на фоне бассейна, демонстрируя свою стройную фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#FBF 👙

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

Напомним, что недавно дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала о своих отношениях с актрисой. 26-летняя Таллула Уиллис призналась, что ее отношения со звездной мамой не всегда были теплыми.

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Теги: Деми Мур, актриса
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