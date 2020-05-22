Деми Мур удивила Сеть архивным снимком

На фото актриса запечатлена в купальнике.

Читай также: Тина Кароль взбудоражила Сеть фотографиями без белья

Голливудская актриса Деми Мур, которая проводит карантин с бывшим мужем, показала, как выглядела в купальнике в юности.

В своем Инстаграм 57-летняя звезда опубликовала архивное фото, на котором она запечатлена в сдельном купальнике.

Юная Деми позирует на фоне бассейна, демонстрируя свою стройную фигуру.

Напомним, что недавно дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала о своих отношениях с актрисой. 26-летняя Таллула Уиллис призналась, что ее отношения со звездной мамой не всегда были теплыми.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​