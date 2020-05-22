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Маша Ефросинина сменила имидж: видео

Комментариев: 3
Ведущая решилась на перемены.
Маша Ефросинина сменила имидж: видео
Маша Ефросинина сменила имидж: видео
instagram.com/mashaefrosinina/

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Телеведущая Маша Ефросинина показала своим примером, что не нужно бояться перемен. Артистка решилась на смену имиджа, сменив прическу. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм. 

Так, в социальной сети Мария разместила видео, в котором запечатлен процесс создания челки. Сегодня мне нравится, и я летаю от легкости, которой мне очень хотелось! Карантин чётко показал, что всё проанализировать и спланировать - это сегодня самая неблагодарная хрень! И все, что мы можем освоить, чтобы не сойти с ума- это учиться #житьвмоменте и кайфовать сейчас, - написала в посте Ефросинина.

Ведущая отметила, что, возможно, пожалеет о своем решении, но не на долго. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большинство из вас (так мне показалось!) было против 😏 И я вас поддерживаю! Ведь я точно знаю: ⠀ - что я замудохаюсь с этой чёлкой; ⠀ - что укладка будет мне, рукожопычу, стоить разбитых об стену фенов 🙄 ⠀ - что в один прекрасный день я посмотрю на себя и на старые фото, и подумаю #какиероскошные были у меня косы, и пожалею ... ⠀ - что решения, принятые в ретроградную Венеру ( как мне кто-то написал), самые неправильные 😉 ⠀ Но вот честно, ну, и пускай! Сегодня мне нравится, и я летаю от легкости, которой мне очень хотелось! Карантин чётко показал, что всё проанализировать и спланировать - это сегодня самая неблагодарная хрень! И все, что мы можем освоить, чтобы не сойти с ума- это учиться #житьвмоменте и кайфовать сейчас ⠀ П.С. Но за рекомендации хороших сухих шампуней для брюнеток буду сильно благодарна 🤦🏻‍♀️

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

К слову, перед тем как решиться на изменения, Маша спросила мнение своих подписчиков. Некоторые выступали против, однако телеведущая все-таки решилась на челку.

Ранее Маша Ефросинина поделилась лайфхаками красоты в карантин.

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Теги: Маша Ефросинина, ведущая, имидж
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Комментариев (3)
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Ющенко  (аноним)  23.05.2020, 13:42
Оценка:  0
Ющенко
ничего не изменилось. а на самом деле срамота...
Ющенко  (аноним)  23.05.2020, 13:42
Оценка:  0
Ющенко
ничего не изменилось. а на самом деле срамота...
гость  (аноним)  23.05.2020, 13:38
Оценка:  0
гость
Кому нах. нужна твоя чёлка пиздорванка.
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