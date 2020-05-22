Маша Ефросинина сменила имидж: видео

Ведущая решилась на перемены.

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Телеведущая Маша Ефросинина показала своим примером, что не нужно бояться перемен. Артистка решилась на смену имиджа, сменив прическу. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм.

Так, в социальной сети Мария разместила видео, в котором запечатлен процесс создания челки. Сегодня мне нравится, и я летаю от легкости, которой мне очень хотелось! Карантин чётко показал, что всё проанализировать и спланировать - это сегодня самая неблагодарная хрень! И все, что мы можем освоить, чтобы не сойти с ума- это учиться #житьвмоменте и кайфовать сейчас, - написала в посте Ефросинина.

Ведущая отметила, что, возможно, пожалеет о своем решении, но не на долго.

К слову, перед тем как решиться на изменения, Маша спросила мнение своих подписчиков. Некоторые выступали против, однако телеведущая все-таки решилась на челку.

Ранее Маша Ефросинина поделилась лайфхаками красоты в карантин.

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