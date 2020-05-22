Маша Ефросинина сменила имидж: видео
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Телеведущая Маша Ефросинина показала своим примером, что не нужно бояться перемен. Артистка решилась на смену имиджа, сменив прическу. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм.
Так, в социальной сети Мария разместила видео, в котором запечатлен процесс создания челки. Сегодня мне нравится, и я летаю от легкости, которой мне очень хотелось! Карантин чётко показал, что всё проанализировать и спланировать - это сегодня самая неблагодарная хрень! И все, что мы можем освоить, чтобы не сойти с ума- это учиться #житьвмоменте и кайфовать сейчас, - написала в посте Ефросинина.
Ведущая отметила, что, возможно, пожалеет о своем решении, но не на долго.
Большинство из вас (так мне показалось!) было против 😏 И я вас поддерживаю! Ведь я точно знаю: ⠀ - что я замудохаюсь с этой чёлкой; ⠀ - что укладка будет мне, рукожопычу, стоить разбитых об стену фенов 🙄 ⠀ - что в один прекрасный день я посмотрю на себя и на старые фото, и подумаю #какиероскошные были у меня косы, и пожалею ... ⠀ - что решения, принятые в ретроградную Венеру ( как мне кто-то написал), самые неправильные 😉 ⠀ Но вот честно, ну, и пускай! Сегодня мне нравится, и я летаю от легкости, которой мне очень хотелось! Карантин чётко показал, что всё проанализировать и спланировать - это сегодня самая неблагодарная хрень! И все, что мы можем освоить, чтобы не сойти с ума- это учиться #житьвмоменте и кайфовать сейчас ⠀ П.С. Но за рекомендации хороших сухих шампуней для брюнеток буду сильно благодарна 🤦🏻♀️
К слову, перед тем как решиться на изменения, Маша спросила мнение своих подписчиков. Некоторые выступали против, однако телеведущая все-таки решилась на челку.
Ранее Маша Ефросинина поделилась лайфхаками красоты в карантин.
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