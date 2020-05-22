Молодожены рассказали, какую хотят свадьбу после окончания карантина .

"Свадьба будет тематической": Квиткова и Добрынин рассекретили подробности торжества пресс-служба

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В 9 сезоне романтического реалити “Холостяк“ сложилась пара - Никита Добрынин и Даша Квиткова. 20 мая 2020 года влюбленные официально заключили брак в Киевском ЗАГСе.

Вскоре после росписи молодожены поделились первыми эмоциями в статусе супругов, а также признались, что вскоре после окончания карантина закатят настоящее свадебное торжество.

Какой будет предстоящая свадьба, Добрынин и Квиткова рассказали в интервью Stb.ua.

В частности, пара отметила, что свадьба пройдет в украинской традиции, поскольку это важно для родителей молодых, однако молодые не намерены перенимать все “фишки“ традиционной свадьбы.

Даша

Да, наша свадьба тематическая. Она называется “Любовь среди огней большого города”. Будет на красивой террасе на крыше, украшенной огоньками. Традиции не хотели. Единственное — это передача очага.

"Свадьба будет тематической": Квиткова и Добрынин рассекретили подробности торжества пресс-служба

Никита

Но все родители любят традиционные моменты, поэтому они точно принесут рушник и каравай. Такие моменты точно будут. Но сами мы не планируем учитывать все древние обычаи (улыбается). У нас будет абсолютно легкая вечеринка. Главное — отдыхать, улыбаться и меньше переживать в этот день.

Ранее мы писали, что Квиткова и Добрынин оформили отношения.

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