О случившемся сообщил продюсер певицы .

Умерла мама Ирины Билык пресс-служба

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Легендарная украинская певица Ирина Билык потеряла мать. О том, что мама артистки Анна Яковлевна скончалась, стало известно сегодня, 22 мая 2020. Печальную новость сообщил на своих страницах в соцсетях продюсер певицы Сергей Перман.

В Фейсбук он добавил фото, на котором Ирина запечатлена с матерью, и выразил свои соболезнования, отметив, что Анна Яковлевна была необыкновенной женщиной. Подробностей смерти Сергей не разглашал:

Ирина Билык, Глеб Оверчук, мои соболезнования. Прекрасная женщина, замечательный человек. Душа! Анна Яковлевна... – написал Сергей Перман.

Ирина Билык с мамой facebook.com/sergei.perman

Пользователи Сети прокомментировали публикацию, выразив искренние соболезнования певице. Среди тех, кто высказал соболезнования - и актриса Ольга Сумская, которая отметила, что для нее это полная неожиданность, поскольку не так давно она виделась с Анной Яковлевной, а певица Екатерина Бужинская написала, что покойная была светлым человеком. Также в комментариях Аллу Яковлевну назвали "мамой для всех".

скриншот facebook.com/sergei.perman

скриншот facebook.com/sergei.perman

Ранее мы писали, что Ирина Билык показала фото с двумя сыновьями.

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