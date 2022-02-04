В субботу 23 мая в 19:00 на телеканале СТБ участники шоу приготовят оригинальные диетические рецепты.

"МастерШеф. Профессионалы-2": что приготовят участники при ожирении, диабете, язве пресс-служба

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Шоу “МастерШеф. Профессионалы“ на телеканале СТБ показывает новые грани продуктов, а также раскрывает, как сделать обычные блюда по-настоящему вкусными. Уже в эту субботу 23 мая в 19:00 участники будут готовить диетические блюда для людей с проблемами со здоровьем.

Трендовых диет много, поэтому мы решили копнуть глубже и обратиться к суровой классике. Речь идет про диетические столы Мануиля Певзнера. Он разделил разные ограничения на разные столы. Именно по этим принципам будут готовить участники. Нужно приготовить блюда, которые можно есть при этих болезнях. И исключить то, что нельзя, - комментирует Ольга Мартыновская.

"МастерШеф. Профессионалы-2": что приготовят участники при ожирении, диабете, язве пресс-служба

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Участников разделят на две команды и дадут инструкции с болезнями. В этом испытании нужно подготовить несколько блюд для людей, у которых: сахарный диабет, ожирение, мочекаменная болезнь, язва желудка, болезнь нервной системы, диарея. В инструкциях к каждой болезни указано, что можно есть и что категорически запрещено.

"МастерШеф. Профессионалы-2": что приготовят участники при ожирении, диабете, язве пресс-служба

Диета – это всегда сложно. Это стресс для организма. А если мы говорим про диету по состоянию здоровья – это еще хуже. Поэтому участникам важно сделать блюда по-настоящему вкусными и избавить от страданий тысячи людей. На приготовление будет 2 часа.

"МастерШеф. Профессионалы-2": что приготовят участники при ожирении, диабете, язве пресс-служба

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Куриные сердечками, креветки, крем-суп из батата и даже десерт в свекле. Все ли смогут следовать инструкциям и готовить только из разрешенных продуктов? Или опытные профессионалы начнут экспериментировать и забудут, что в первую очередь они должны отталкиваться от болезней.

"МастерШеф. Профессионалы-2": что приготовят участники при ожирении, диабете, язве пресс-служба

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