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Венсан Кассель попал в аварию: Первое фото актера после ДТП

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Автомобиль подрезал скутер 53-летнего актера.
Венсан Кассель попал в аварию: Первое фото актера после ДТП
Венсан Кассель попал в аварию: Первое фото актера после ДТП
Getty Images

Известный французский актер Венсан Кассель попал в ДТП. Как пишут французские СМИ, авария произошла в среду, 20 мая, в селе Арбонн, где 53-летний артист проводит карантин с 23-летней женой Тиной Кунаки и годовалой дочерью Амазони.

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Сообщается, что Касселя подрезал автомобиль, когда он ехал на скутере. Из-за этого Венсан упал с транспортного средства. В больницу актера доставила бригада пожарных. У знаменитости констатировали легкие травмы лица.

Позже актер поделился первыми кадрами после ДТП. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Кассель опубликовал видео, где он запечатлен с перевязанной головой и пластырем на груди.

“Никогда не бодайтесь с носорогом“, - в шутку подписал ролик Венсан.

Венсан Кассель попал в аварию: Первое фото актера после ДТП
Венсан Кассель попал в аварию: Первое фото актера после ДТП
Скриншот

Ранее сообщалось, что Венсан Кассель трогательно поздравил жену с 23-летием.

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Теги: Венсан Кассель, ДТП
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Источник: Ivona bigmir)net

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