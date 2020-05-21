Узнайте, что стало причиной расставания американской актрисы с братом экс-президента Франции.

Неделю назад, 13 мая, в мировых СМИ появилась информация о том, что американская актриса и модельер Мэри-Кейт Олсен и ее супруг, брат бывшего президента Франции Николя Саркози, банкир Оливье Саркози решили развестись после пяти лет брака.

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По словам 33-летней артистки, 50-летний муж выгнал ее из дома в Нью-Йорке в самый разгар пандемии COVID-19. Олсен утверждает, что Саркози без ее согласия разорвал договор аренды и таким образом нарушил брачный контракт. Из-за этого актриса отправили запрос в суд об ускорении процедуры расторжения брака.

Однако на днях инсайдер, близкие к паре, объявил истинную причину развода Мэри-Кейт и Оливье. По сообщениям западных СМИ, Олсен решила разойтись с мужем потому, что он не хочет детей. Саркози, у которого есть двое детей от предыдущего брака, больше не планировал становится отцом.

“Еще несколько лет назад рождение ребенка совсем не было в приоритетах у Мэри-Кейт, но сейчас все изменилось... У Оливье же уже есть двое взрослых детей, и больше он не хочет. Мэри-Кейт думала, что он переменит свои взгляды, но этого не случилось“, - утверждает источник.

Раскрыта настоящая причина развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози instagram.com/portalestrelando

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