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"Холостяк 10": Смотреть финал онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
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Не пропустите финальный выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк 10".
"Холостяк 10": Где и когда смотреть финал
"Холостяк 10": Где и когда смотреть финал
instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 22 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ состоялся финальный двенадцатый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В последнем эпизоде главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк назвал имя победительницы проекта. Отметим, что в финал прошли Дана Оханская и Даша Ульянова. Девушки вместе с Максом отправились в Барселону, где у них состоялись решающие свидания.

Так, первой на свидание пошла Даша. Холостяк позвал девушку в океанариум, где они ныряли к акулам. Далее пара отправилась на гору Монжуик.

Финал
Финал "Холостяка 10"
Скриншот

На высоте Даша заявила Максу, что, возможно, это их последнее свидание. После этого у главного героя и участницы начался напряженный разговор, который привел к ссоре. Макс не услышал от девушки прямых ответов о планах на будущее и решил, что она не созрела для серьезных отношений.

Финал
Финал "Холостяка 10"
Скриншот

Позже пара все таки решила продолжить свидание ужином с вином, артишоками и сырами. Даша подарила Холостяку картину, которая напоминает ей об одном из лучших свиданий на катке. Ужин закончился очередным недопониманием. После ухода Холостяка конкурсантка расплакалась и заявила на камеру, что жалеет о том, что не призналась Максу в любви.

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Далее на свидание с Максом отправилась вторая финалистка Дана. Они разрисовывали бокалы, а потом из них пили каву (испанское игристое вино). После этого они прогулялись по винному шато и даже закупорили несколько бутылок капы со своими этикетки, которые сделали во время совместной фотосессии.

Финал
Финал "Холостяка 10"
Скриншот

Далее общения пары продолжилось на широкой кровати. Дана рассказала о планах на будущее и все они были связаны с Максом. Холостяк предложил девушке сыграть в ассоциации. Вечер закончился эротическими стихами и страстными поцелуями.

Финал
Финал "Холостяка 10"
Скриншот

После свиданий с финалистками Макс встретился с ведущим проекта. Григорий Решетник передал главному герою письмо от Даши. В своем послании девушка извинилась за неудачное свидание.

На последнюю церемонию роз Дана появилась в блестящем красном платье, а Даша выбрала откровенное белое платье. Холостяк еще раз пообщался с девушками. Мужчина заявил, что Даша слишком робкая и сдержанная, а Дана - настойчивая и любит управлять.

В финале Макс попрощался с Даной. А Даше он вручил кольцо с бриллиантом. Таким образом, именно Даша стала победительницей десятого сезона “Холостяка“.

Победительница шоу
Победительница шоу "Холостяк 10" - Даша Ульянова
Скриншот

Смотрите анонс финала “Холостяка 10“ от 22.05.2020:

Как прошел одиннадцатый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.05.2020, 18:23
Оценка:  0
гость
Среди моих друзей нет ни одного сторонника Даны. Дашка более сексапильная, женственная и соблазнительная. А Дане очень бы пошла полицейская форма-характер стальной, напористый,лидерский. И за такой нужно было ехать из Майями?))
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