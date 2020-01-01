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Риз Уизерспун спустя 20 лет вернется к культовой роли Блондинки в законе

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44-летняя актриса снимется в третьей части комедии.
Риз Уизерспун спустя 20 лет вернется к культовой роли Блондинки в законе
Риз Уизерспун спустя 20 лет вернется к культовой роли Блондинки в законе
Getty Images

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун вернется к одной из своих самых известных ролей. 44-летняя артистка сыграет Эль Вудс в третьей части фильма “Блондинка в законе“. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на киностудию MGM.

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Сценаристами третьей части комедии станут Минди Калинг и Дэниел Гур. Дата премьеры ленты пока не сообщается. Создатели продолжения “Блондинки в законе“ намекнули, что на этот раз главная героиня решит заняться политической карьерой.

Отметим, что информацию о съемках картины подтвердила сама Уизерспун на своей странице в Инстаграм.

“Отличная новость! Некоторые вещи просто предназначены для того, чтобы быть! Я так взволнована, когда @MindyKaling и #DanGoor пишут “Блондинку в законе 3“! #Эль Вудс одобрена!“, - написала Риз.

Риз Уизерспун спустя 20 лет вернется к культовой роли Блондинки в законе
Риз Уизерспун спустя 20 лет вернется к культовой роли Блондинки в законе
Скриншот

Напомним, что первый фильм “Блондинка в законе“ вышел в 2001 году. Мировые сборы картины составили 141,7 млн долларов. Вторая часть комедии появилась на экранах спустя два года.

Ранее сообщалось, что Риз Уизерспун показала фото с 20-летней дочкой.

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Теги: Риз Уизерспун, Блондинка в законе 3
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Источник: Ivona bigmir)net

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