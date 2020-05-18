После скандала Регина Тодоренко отдала награду "Женщина года" жертве домашнего насилия
23 апреля известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая сейчас живет в России, попала в скандал. В интервью изданию PeopleTalk девушка негативно высказалась о женщинах, которые публично заявили о домашнем насилии. Позже Регина записала видеобращение и извинилась за свои слова. Кроме того, звезда “Орла и Решки“ сняла фильм “А что я сделала, чтобы помочь?“ и пожертвовала огромную сумму в фонд “Насилию нет“.
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А на днях стало известно, что ведущая приняла решение передать статуэтку “Женщина года“ одной из жертв домашнего насилия. Награду получила Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки. Об этом сообщила сама девушка на странице в Инстаграме.
“Честно, для меня эта награда🏆 ничего не значит. И при видео-общении с Региной(когда она снимала фильм),я сразу сказала: “Статуэтка мне не нужна“ и в шутку добавила: “Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает“. (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу “Маски“ в костюме Панды🐼) Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью “Женщина года 2019“ и двух прекрасных костюмов панд! Детям я их пока не показывала,хочу сделать сюрприз Данику на день рождения и разбудить его с утра в этом костюме)“, - прокомментировала Грачева.
Помните я отправляла свою книгу “Счастлива без рук“ @reginatodorenko , а сегодня пришла ответная посылка от неё. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Начну сразу с просьбы, пожалуйста воздержитесь от комментариев: - Какая Регина неискренняя! - Откупилась за 2 миллиона! - А сколько она тебе заплатила? - Ей вообще плевать, главное сохранить контракты любой ценой. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Все мы совершаем ошибки, но главное пытаться их исправить! 📌 за две недели фильм Регины Тодоренко о проблеме домашнего насилия посмотрели более 4 миллионов людей; 📌 она перевела 2 миллиона рублей в центр “НАСИЛИЮ.НЕТ“; 📌 разрабатывает специальное приложение, которое должно помочь тем,кто столкнулся с домашнем насилием; 📌 и у меня теперь появилась статуэтка “Женщина года“. Честно, для меня эта награда🏆 ничего не значит. И при видео-общении с Региной(когда она снимала фильм),я сразу сказала: “Статуэтка мне не нужна“ и в шутку добавила: “Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает“. (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу “Маски“ в костюме Панды🐼) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью “Женщина года 2019“ и двух прекрасных костюмов панд! Детям я их пока не показывала,хочу сделать сюрприз Данику на день рождения и разбудить его с утра в этом костюме) Ждите сторис от меня 29 мая😁 ---спойлер: в этот день будет нашествие панд--- ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❗В ЗАКЛЮЧЕНИЕ❗ Даже после предательства,я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю подлинность действий Регины Тодоренко! #маматрансормер #панда
Ранее Влад Топалов резко отреагировал на скандал с Региной Тодоренко.
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