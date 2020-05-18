После скандала Регина Тодоренко отдала награду "Женщина года" жертве домашнего насилия

Ведущая решила передать статуэтку девушке, которой муж отрубил руки.

23 апреля известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая сейчас живет в России, попала в скандал. В интервью изданию PeopleTalk девушка негативно высказалась о женщинах, которые публично заявили о домашнем насилии. Позже Регина записала видеобращение и извинилась за свои слова. Кроме того, звезда “Орла и Решки“ сняла фильм “А что я сделала, чтобы помочь?“ и пожертвовала огромную сумму в фонд “Насилию нет“.

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А на днях стало известно, что ведущая приняла решение передать статуэтку “Женщина года“ одной из жертв домашнего насилия. Награду получила Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки. Об этом сообщила сама девушка на странице в Инстаграме.

“Честно, для меня эта награда🏆 ничего не значит. И при видео-общении с Региной(когда она снимала фильм),я сразу сказала: “Статуэтка мне не нужна“ и в шутку добавила: “Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает“. (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу “Маски“ в костюме Панды🐼) Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью “Женщина года 2019“ и двух прекрасных костюмов панд! Детям я их пока не показывала,хочу сделать сюрприз Данику на день рождения и разбудить его с утра в этом костюме)“, - прокомментировала Грачева.

Ранее Влад Топалов резко отреагировал на скандал с Региной Тодоренко.

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