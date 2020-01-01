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45-летний Хоакин Феникс впервые станет отцом - СМИ

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Возлюбленная звезды "Джокера", актриса Руни Мара беременна первенцем.
45-летний Хоакин Феникс впервые станет отцом - СМИ
45-летний Хоакин Феникс впервые станет отцом - СМИ
Getty images

Известный американский актер, обладатель “Оскара“ за роль Джокера в одноименном фильме, Хоакин Феникс впервые станет отцом. Его возлюбленная, американская актриса Руни Мара беременна первенцем.

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Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, близкие к паре, артистка находится на шестом месяце беременности. Сейчас влюбленные на самоизоляции в своем доме в Лос-Анджелесе. Кроме того, в последнее время Руни неоднократно попадала в объектив папарацци в в свободных нарядах. Отметим, что 35-летняя Мара и 45-летний Феникс пока не комментируют информацию о пополнении в семье.

Руни Мара беременна
Руни Мара беременна
Скриншот

Напомним, что Хоакин и Руни начали встречаться в конце 2016 года. А в июле 2019 года пара объявила о помолвке.

Ранее сообщалось, что звезду “Джокера“ Хоакина Феникса задержали на митинге против климатических изменений.

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Теги: Хоакин Феникс, Руни Мара
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Источник: Ivona bigmir)net

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