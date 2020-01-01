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"Ревность": ALEKSEEV выпустил новую песню в честь своего 27-летия

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"Ревность": ALEKSEEV выпустил новую песню в честь своего 27-летия
"Ревность": ALEKSEEV выпустил новую песню в честь своего 27-летия
instagram.com/alekseev_officiel

В понедельник, 18 мая, известный украинский певец, участник “Евровидения 2018“ Никита Алексеев (ALEKSEEV) отмечает день рождения. Сегодня артисту исполнилось 27 лет.

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По случаю праздника ALEKSEEV решил порадовать своих поклонников новой композицией. Так, на своем официальном ютуб-канале музыкант презентовал трек “Ревность“.

“Ревность - хорошо или плохо? Как минимум легкомысленно, если мы говорим о таком большом чувстве, как любовь! Не мешайте ее проявлению, когда это нужно, но не давайте ей главную роль на пути к большому счастью. Это всего лишь контрастный эпизод в вашей совместной истории, не придавайте ему большого значения.“ - прокомментировал певец выход новой песни.

Напомним, ранее Alekseev записал трек с Ириной Дубцовой.

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Теги: ALEKSEEV
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Источник: Ivona bigmir)net

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